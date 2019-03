Loe lähemalt: ESTO passil on märtsist uus hind!

ESTO 2019 avatseremoonia toimub reedel, 28. juunil Helsingis . Toomkirikus peetavale traditsioonilisele jumalateenistusele järgneb Senati väljakul avakontsert «Aegade sild». Oodatud on kõik Eestiga seotud koorilauljaid ja rahvatantsijaid üle ilma.

Esinejapass on alghinnaga müügis 31. märtsini.

ESTO 2019 ehk XII ülemaailmsed eesti kultuuripäevad «Meie tulevik» toob festivalimelu esmakordselt Soome ja sealt valge laevaga Eestise – esmalt Tartusse ning siis juba Tallinnasse juubelilaulupeole. ESTO 2019 kestab kogu nädala – 27. juunist 3. juulini – ja päevad on põnevad.

Et kõigest osa saada, soovitame soetada ESTO pass. Üksikpileteid müüakse vaid juhul, kui on vabu kohti. Passimüügi korraldamisel on ESTO 2019 partner Estravel.