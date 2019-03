ESTO 2019 noorte- ja tulevikuseminari üllatusesineja on Peter Vesterbacka

Vesterbacka on tuntud ennekõike kui mobillimängu Angry Birds looja, nüüd tuntakse teda ka kui tunnelikavandajat. Nimelt on tal plaan luua Soomet ja Eestit ühendav raudteetunnel, mis muudab Helsingi ja Tallinna Euraasia südames asuvaks metropoliks.

Vesterbacka on kindel, et suurprojekt ja Tallinn-Helsingi kaksiklinn köidab tudengite, perede, turistide ja äriinvestorite tähelepanu üle maailma. Vesterbacka sõnul on peamised põhjused kaksiklinna loomiseks puhas elukeskkond, hea haridus ning võimalus äritegevuste arendamiseks väga optimaalses asukohas.