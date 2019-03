ESTO-d jõuavad ERM-i

Eesti Rahva Muuseumis on 30. juunil ESTO sündmustele ja osalejatele pühendatud kogu pühapäevane pärastlõuna. Loomulikult on kavas nii giidiga näituste külastamine (eesti, inglise, prantsuse, saksa, vene keeles) ning pärimuskultuuri töötoad lastele ja noortele.

Samal õhtul on kõigil huvilistel võimalus vaadata Rakvere Teatris esietendunud ja Estonian Studies Centre / VEMU (Toronto) tellimusena loodud eesti algupärandit «LA H US»

ESTO 2019 ehk XII ülemaailmsed eesti kultuuripäevad kestavad 27. juunist 3. juulini ja toimuvad järjest Helsingis, Tartus ja Tallinnas. Festivali eesmärk on taas kokku tuua Eesti kogukonnad üle maailma, tugevdades üleilmset eesti meelt ja ühtekuuluvustunnet. ESTO 2019 teema on "Meie tulevik" ning fookuses on noored.