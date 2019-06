Galerii ja video: ESTO Laul 2019 kõlas Tartus

ESTO 2019 toob üleilmsed eestlaste kultuuripäevad Tartusse laulupeo hälli juurde ja nii kõlab selle linnas ESTO Laul. See on ainulaadne võimalus tähistada laulupeo 150. aastapäeva koos lauluõdede ja -vendadega just selles linnas, kus aastal 1869 toimus esimene laulupidu.

ESTO Laulu patroon on koorijuht Triin Koch ja kontsert toimub laupäeval, 29. juunil kell 18 Tartus Raekoja platsil ja on kuulajaile tasuta.

ESTO Laulu kavas on tuntud ja läbi aastate armsaks saanud ESTO ja laulupeo laulude valik:

Koit (M. Lüdig / F. Kuhlbars)

Kaunimad laulud (Fr. Saebelmann / P. Ruubel)

Leelo (M. Saar / rahvaluule)

Ma kõndisin vainul (C. Kreek / rahvaluule)

Veel kaitse, kange Kalev (M. Härma)

Kuulajale (G. Ernesaks / B. Alver)

Laulu mõju (R. Toi / rahvaluule)

Tuljak (M. Härma / K. F. Karlson)

Ta lendab mesipuu poole (P. Sarapik / J. Liiv)

Hoia, Jumal, Eestit (J. Aavik / L. Raudkepp)

Lahkumise laul (K. Türnpu / A. Saarik)

Ühislaulud

Kungla rahvas (K. A. Hermann / F. Kuhlbars)

Kodumaa / Kas tunned maad (R. Kull / M. Veske)

ESTO Laulu laval on eesti dirigendid ning koorid, kes on kokku tulnud igast ilmakaarest. Kuulama, kaasa laulma ja nautima on oodatud kõik huvilised.