Piret Noorhani: oma lugusid jagades tuleme inimestena üksteisel lähemale

Minu isiklik kokkupuude ESTO-dega piirdub osalemisega 2013. aastal San Fransiscos toimunud festivalil . Läksin sinna Kanadas elava eestlasena, oma diasporaaelu neljandal aastal. Arhivaarina olin muidugi kursis ESTO-de uhke ajalooga. Samuti olin kuulnud palju isiklikke mälestusi, nii et teadsin, mida need festivalid väliseestlastele tähendasid. Lähiajaloost mäletasin ka diskussioone selle üle, kas ESTO-sid peaks enam üldse korraldama ja kui, siis kus – kas pigem Eestis või välismaal, seal, kus väliseestlased elavad. Arvamusi oli erinevaid.

Seepärast ei tulnud üllatusena, et 2013. aastal toimunud ESTO-st ei võtnud osa nii palju rahvast kui näiteks Stockhomis 1980. või Torontos 1984. aastal korraldatuist. Või et puudus tohutu rongkäik, kus eestlaste uhke sinimustvalge vägi igale linnakodanikule silma oleks hakanud. Selle asemel meelitas linlasi hoopis vikerkaarevärviline seltskond – ESTO-ga sama ajal toimuus linnas geiparaadi.

Väliseestlus on muutunud, nii nagu on muutunud maailm ja Eestigi selle sees. Ometi pole kusagile kadunud võõrsile elavate eestlaste vajadus aeg-ajalt suuremal hulgal kokku tulla ja oma identiteeti kinnitada. Tänu viimaste aastate väljarändele on eesti kogukonnad välismaal uute liikmete näol lisa saanud, on tekkinud lausa uued tõmbekeskused. Ka neil uutel tulijatel soov omadega kohtuda ja jagada eestlaseks olemise võlusid ja valusid. Seepärast ei maksa imestada, kui keegi jälle ESTO lipu haarab ning järjekordset suurkogunemist korraldama asub – une- ja jõudeajast vabatahtlikku tööd tehes.

2019 ESTO juurde tõi mind mu praegune töö VEMU-s ehk Väliseesti Muuseumis Torontos. Oli aeg teha ülevaatenäitus ajaloolistest ESTO-dest. Koos Eesti Rahva Muuseumiga kuulutasime 2017. välja kogumisaktsiooni, et saada kogudesse juurde uusi materjale, mis näituse koostamist hõlbustaks. Aktsioon on ametlikult ammugi lõppenud, aga materjale laekub ikka veel.

Oleme saanud nii mälestusi kui fotosid, reisipäevikuid ja filmilinte, aga ka tühje ja täis õllepurke ning veinipudeleid, mis erinevate ESTO-de logosid kannavad. Näituse tegemine on täies hoos. VEMU ja ERM kõrvale on kaasatud Eesti Kirjandusmuuseum. Näitust «ESTO – üleilmse eestluse hoidja» saab esmalt näha 2019 suvel Tartus Eesti Rahva Muuseumis, seejärel mitmel pool mujal Eestis ja viimaks ka väliseesti kogukondades.

Lisaks ESTO näitusele avatakse 2019 suvel Eestis rida teisigi väliseesti teemalisi näitusi Baltic Heritage Newtorki poolt koordineeratava väliseesti näituste festivali raames. Korraldajate lootus on, et nõnda oma lugusid jagades tuleme üksteisel lähemale. Praeguseks on koha leidnud või leidmas 15 erinevat väljapanekut Tartus, Tallinnas ja Võrus. Infot kõigi nende kohta hakkate saama ESTO 2019 ja BaltHerNeti veebilehe kaudu, meedia ja sotsiaalmeedia vahendusel, aga ka siisnsamas, Postimehes. Eestlased on muuseumisõbralik rahvas – loodame, et leiate tee meie näitustele!