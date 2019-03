Piret Noorhani: oma lugusid jagades tuleme inimestena üksteisele lähemale

Seepärast ei tulnud üllatusena, et 2013. aasta ESTO-st ei võtnud osa nii palju rahvast kui näiteks Stockhomis 1980. või Torontos 1984. aastal. Või et puudus tohutu rongkäik, kus eestlaste uhke sinimustvalge vägi igale linnakodanikule silma oleks hakanud. Selle asemel meelitas linlasi hoopis vikerkaarevärviline seltskond – ESTO-ga sama ajal peeti linnas geiparaadi.

Väliseestlus on muutunud, nii nagu on muutunud maailm ja Eestigi selle sees. Ometi pole kuskile kadunud võõrsil elavate eestlaste vajadus aeg-ajalt suuremal hulgal kokku tulla ja oma identiteeti kinnitada. Viimaste aastate väljarände tõttu on eesti kogukonnad välismaal uusi liikmeid saanud, tekkinud on lausa uued tõmbekeskused. Ka neil uutel tulijatel on soov omadega kohtuda ja jagada eestlaseks olemise võlusid ja valusid. Seepärast ei maksa imestada, kui keegi jälle ESTO lipu haarab ning järjekordset suurkogunemist korraldama asub – une- ja jõudeajast vabatahtlikku tööd tehes.