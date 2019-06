ESTO 2019 avamine Helsingi südames: jumalateenistus, rahvapidu ja käsitöölaat

ESTO 2019 vaimuliku avatseremoonia korraldaja, Helsingis eestikeelse kogudusetöö eestvedaja on Alppila kiriku kantor Dagmar Õunap .

«Helsingi toomkirik on küll Soomes oluline maamärk ja turistidele meelepärane vaatamisväärsus, ent otseselt seotud ka eestlastega. 1914. aastal Helsingis tegevust alustanud Eesti kogudus pidas algusaastail oma jumalateenistusi just selle uhke kiriku kabelis,» selgitas Õunap asukoha valikut.

ESTO 2019 peakomitee esinaise Sirle Söödi sõnul Soome ainuõige alguspunkt. «Praegu on just Soomes eestlastel suurim kogukond, sest alaliselt elab riigis enam kui 60 000 eestlast. Seega tähendavad eestlust hoidvad kultuuripäevad jätkuvalt oma identiteedi teadvustamist ning pidevat arengut ja liikumist tuleviku suunas, rõhutades eestlust kui tervikut. Enam ei ole kodu- ja ulgueestlasi, oleme kõik eestlased, globaalsed eestlased,» rõhutas Sööt.

Kontserdi «Aegade sild» peakorraldaja Maris Vaheri sõnul saabub esinema pea pooltuhat lauljat ja tantsijad. «Kaugemalt tulijad on Austraaliast ja Põhja-Ameerika mandrilt. Oodata on esinejaid ka Türgist, Venemaalt ja Euroopast,» loetles Vaher. Esinejatega saab tutvust teha SIIN .

ESTO 2019 avakontserdi kunstiline juht ja dirigent Guido Ausmaa usub, et laulud on jõukohased kõigile tulijaile. «Kavva valisime laule eesti ja ESTO laulupidudelt. Laule valides lähtusime teemadest, mis puudutavad ulgueestlasi ja ühenduvad võimsaks sõnumiks meie tuntud koorilauludes. Nii jääb läbivalt kõlama üks sõnum: maailm on meie ühine kodu,» seletas ta.