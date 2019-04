Vaata ja vali: siin on ESTO 2019 Tartu programm

ESTO 2019 ehk XII ülemaailmsed eesti kultuuripäevad kestavad 27. juunist 3. juulini ja toimuvad järjest Helsingis, Tartus ja Tallinnas. Festivali eesmärk on taas kokku tuua Eesti kogukonnad üle maailma, tugevdades üleilmset eesti meelt ja ühtekuuluvustunnet. ESTO 2019 teema on «Meie tulevik» ning fookuses on noored.