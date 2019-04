ESTO toob rahvuskongressi esmakordselt Eestisse

Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu ÜEKN ellu kutsutud traditsiooni kohaselt kogunetakse alati ja ainult ESTO raames ning järjest kõigis erinevates liikmesmaades, kus tegutsevad organiseeritud eestlaste keskorganisatsioonid. Neid riike on hetkel kokku 11.

Esmakordselt ESTO-de ajaloos algab seekordne ESTO aga Soomest. «Selles riigis on küll tänane suurim eestlaste kogukond, kuid puudub keskorganisatsioon. Nii otsustasime korraldajatena valida rahvuskongressi toimumiskohaks Tallinna,» avas rahvuskongressi peakorraldaja Leelo Pukk (Rootsi) valiku tagamaid.

«Osalejate hulgas on kindlasti Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu liikmed, liikmesmaade esindajad ning kõik huvilised Eestist,» kinnitas ta.

Rahvuskongressi ajaloost rääkides tõdes Pukk, et ajalooliselt olid kõik enne 1991. aastat toimunud rahvuskongressid oma sisu poolest suunatud Eesti vabadusvõitlusele.

«Kirjutati resolutsioone ja pöörduti vaba maailma riikide poole selleks, et Eesti iseseisvusele poolehoidu leida. Kuid pärast 1991. aasta augustis toimunud sündmusi on meie peamine suund alal hoida eesti keelt ja eesti meelt väljaspool Eestit elavate eestlaste hulgas. Samas on rahvuskongressil jätkuvalt astutud välja Eesti eest ka poliitilises plaanis,» märkis Pukk.