ESTO 2019 noorteprogramm algab Helsingis tulevikuseminariga

ESTO 2019 noorteprogrammi juhi Tuuli-Emily Liivati sõnul registreerus noordelegaadina sadakond huvilist. Oma asukohamaad saabub esindama 66 noort. «Esindatud on kakskümmend seitse riiki ja oodata on näiteks Hispaania, Malta ja Kasahstani noordelegaate. Sooviavaldusi on kõige rohkem tulnud Ameerika Ühendriikidest, Kanadast, Rootsist ja Soomest. Lõpliku valiku teevad ESTO peakomitee ja noorte asukohamaade keskorganisatsioonid,» selgitas Liivat.