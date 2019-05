Sajaga edasi: Eesti kultuur Helsingis ja New Yorgis

Millised on peamised väljakutsed teie töös Eesti kultuuri tutvustamisel? Mis teeb rõõmu?

Anu: Üks suuremaid väljakutseid on olnud tekidada huvi Eesti kultuuri vastu ajakirjanike seas. Soome meedia on väga sõltumatu, eriti puudutab see suuri väljaandeid. Väljakutseks pole mitte see, et Eestit ei teata, vaid mida Eestist teatakse. Iga tore kultuurisündmus lisab midagi positiivset meie kuvandile. Helsingis on suurema nähtavuse saavutamine ja konkurents muu kultuurieluga kindlasti keerulisem kui väikelinnades, kus ka meediahuvi on suurem. Mõnel festivalil Eestile peakülalise staatuse saamine võib aega võtta mitu aastat.

Jaanika: New York on immigrantidele toetuv suurlinn – ühest küljest avatud ja magnetiks kõikidele maailma eri paikade kultuuriilmingutele, teisalt tihedalt parimaid tegijaid täis ja seega on võitlus nähtaval olemise eest karm. Tuleb õigeid hetki tabada, näha võimalusi seal, kus neid esialgu ei tundu olevat, tekitada seoseid pisut tuntu ja veel tundmatu vahele. Minu ametikoht kultuuriesindajana on vaid poole koormusega – see tähendab, et lisaks sellele ametile jagan end iga nädal veel kahe teise tööposti vahel, mis on paiguti eriti suureks väljakutseks, kuna siinsed võimalused ei oota ja liiguvad kellegi teise rüppe, kui piisavalt kiiresti ei reageeri.

Rõõmu on aga küllaga. Iga hetk, kui meie kultuur on kellegi silma säravaks või märjaks teinud, maailma asju teise nurga alt vaatama julgustanud või tekitanud huvi meie maa loo vastu, on mu töös siiraks õnneallikaks. Ka see, et Eestiga seostuvad paljudel esmalt positiivsed kogemused enamasti kultuurivallas, teeb rõõmu. Minu enda maailmapilt on samuti avardunud. See amet võimaldab mul peale pikki aastaid Eestist eemal elamist olla meie kultuurile palju lähemal ja ühtlasi siinseid enda loodud suhteid ära kasutades ka Eesti loojatele toeks olla.

Anu: Kord arutasime teiste Eesti kultuuriesindajatega, et tagasiside selles töös on valdavalt positiivne, ei mäleta, et keegi publikust oleks tulnud kritiseerima. Soomes on tõelisi Eesti kultuuri fänne, kes ei puudu pea üheltki ürituselt ja lisaks on ka siinsed usinad meie kultuuri nautijad kohal Eestis toimuvatel festivalidel. Usun, et neist nii mõnigi on rohkem kuulnud näiteks Eesti muusikat kui me ise.

Võimalust mõnikord meie muusikute proovides olla pean lausa privileegiks. Nähes ja kuuldes, kuidas nad tööd teevad, olen saanud neist proovidest tohutut energiat oma igapäevases töös ka rutiinsete või ehk mitte nii põnevate asjade korraldamiseks.

Suurte muusikakollektiivide – ERSO, Eesti Festivaliorkestri, Rahvusooper Estonia, suurte kooride esinemised on alati seotud pikaajaliste ettevalmistuste, keerulise logistika ja finantspoolega. Kui siis sellised esinejad lõpuks lavale tulevad, on hea tunne, kui olen saanud kasvõi pisikestki omapoolset abi anda.