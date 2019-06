Estravel toob ESTO-lised kokku üle maailma

XII ülemaailmsed eesti kultuuripäevad ehk ESTO 2019 festival toob 27. juunist 3. juulini kokku eestlasi üle maailma. Enim festivalipasse on ostnud Soome eestlased, kuid ostjaid on ka Austraaliast, USA-st, Kanadast ja isegi Hondurasest. Ainsa ESTO-passe müüva reisiagentuurina teab Estravel, et tänavuse festivali vastu on suuremat huvi tundnud Soomes elavad eestlased.