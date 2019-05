Kas sul on juba selline tattoo? ESTO meenepood on avatud

ESTO 2019 logo autor on Kanada eestlane Jaan Kittask. Festivali meenete hulgas on kõik suveilmadeks vajalik: pleed, joogipudel, telefoni-popik, nokats, lühikeste käistega T-särk ning loomulikult sokid ja põlvikud. Ei puudu ka traditsioonilised rinnamärgid.

Uudisena pakume noortele suunatud festivalil välja ka ESTO tätoveeringu, mis veega eemaldatav, ei tekita allergiaid ning otse loomulikult on ka nahasõbralik.

ESTO 2019 ehk XII ülemaailmsed eesti kultuuripäevad kestavad 27. juunist 3. juulini ja toimuvad järjest Helsingis, Tartus ja Tallinnas. Festivali eesmärk on taas kokku tuua Eesti kogukonnad üle maailma, tugevdades üleilmset eesti meelt ja ühtekuuluvustunnet. ESTO 2019 fookuses on noored ja festivali teema on "Meie tulevik".