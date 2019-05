Rahvastikuminister Riina Solman arutas Globaalse Eesti programmi ettevalmistamist

«Globaalsed eestlased on kõik eestlased – nii kodu- kui ka välismaal,» rääkis Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides esindaja Sirje Kiin. «Meil on ääretult hea meel, et värske valitsus on juba esimeste nädalate jooksul jõudnud nii kaugele, et kavas on moodustada ülemaailmse eestluse koostöökomisjon, mis oli mullu alles ideetasandil.»