Tiina Ets: ESTO tõttu toimusid mu pulmad plaanitust varem

Millised on minu mälestused sellest ajast? Mäletan vähemalt kolm aastat kestvat koosolekute-jada, milles osalesid minu ema Meeta (Vallner) Liiv, kes oli tollal ESTO ’76 peasekretär ja minu isa Voldemar Liiv oli ESTO ’76 laekur. Nad olid ESTO ettevalmistusega niivõrd hõivatud, et kui ma 1975. aasta kevadel neile teatasin, et kavatsen oma armsa Aguga abielluda, siis otsustati, et teisiti ei saa – pulmad tuleb pidada kohe-kohe, muidu pole pruudi perel aega sellega tegeleda. Sest lähenemas oli ju ESTO! Just tänu ESTO-le tegimegi kenad pulmad juba 1975. aasta oktoobris.