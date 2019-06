EstDocs filmiprogramm @ESTO 2019

– hind 3 eurot – on müügil SIIN . Filmid on eesti või inglise keeles ning varustatud subtiitritega.

EstDocs on Torontos tegutsev dokumentaalfilmide festivali, mis on Kanadas palju populaarsust kogunud. Festivali eesmärk on Eesti riigi ja kultuuri tutvustamine Kanadas. Et juba olemasolevatele teostele ka tänapäevaseid kaadreid vahele pikkida, saab ESTO 2019 programmi vältel näha ka äsjalõppenud lühifilmide konkursi «My Estonia in 100 seconds/ minu Eesti 100 sekundit» võidutöid.