Üks kuu alguseni: ESTO 2019 jõuab üle Soome silla Eestisse

Mitmekülgne ja suurejooneline ESTO avatseremoonia algab Helsingis reedel, 28. juunil. Toimuvad noortetulevikuseminar, pidulik jumalakirikus Helsingis toomkirikus ja avakontsert «Aegade sild». Kogu päeva on Senati väljakul avatud eesti käsitöömeistrite kunsti- ja disainilaat. Lähemalt saab lugedas SIIT.

Esmakordselt ESTO-de ajaloos algab festival Soomest ning Helsingis toimuvaid avasündmusi korraldavad soome-eestlased. ESTO 2019 peakomitee esinaise ​Sirle Söödi ​sõnul on Soome ainuõige alguspunkt. «Praegu on just Soomes eestlastel suurim kogukond, sest alaliselt elab riigis enam kui 60 000 eestlast. Seega tähendavad eestlust hoidvad kultuuripäevad jätkuvalt oma identiteedi teadvustamist ning pidevat arengut ja liikumist tuleviku suunas, rõhutades eestlust kui tervikut,» rõhutas Sööt.

Ülemaailmse eestlaste kesknõukogu (ÜEKN) esimees ​Aavo Reinfeldt ​kinnitas ESTO hoidmise vajadust ning järjepidevuse olulisust. «Uskumatult tähtis on, et ESTO pärandit käsitletakse austusega. See mängis üliolulist kultuurilist ja poliitilist rolli ning eestlased üle maailma peavad seda ajalugu mäletama,» märkis Reinfeldt.

Kultuuriministeeriumi lõimumisvaldkonna rahvusvaheliste suhete juhi ​Anne-Ly Reimaa sõnul on alanud aasta märgilise tähtsusega. «ESTO toidab tänini maailma eri paigus elavate eestlaste identiteeti ning on oluline, et Eesti riik tunnustab ja toetab väliskogukondade püüdlusi hoida eesti keelt ja kultuuri,» rõhutas Reimaa.

ESTO 2019 toimub 27. juunist 3. juulini järjest Helsingis, Tartus ja Tallinnas.

ESTO sündmustest suur osa on huvilistele tasuta.

Piletiga pääseb aga näiteks Tallinki laevale toimuvale avapeole ja Lennusadamas toimuvale ESTO lõpuballile. Lähemalt loe piletite kohta SIIT. Festivali täpsema programmi leiab ESTO 2019 kodulehelt ​estofestival.com.​

Esimene globaalne eestlaste kokkutulek, hilisema nimega ESTO, toimus Torontos aastal 1972 ning edaspidi on ESTO-d toimunud iga nelja aasta järel. Nõukogude Liidu poolt okupeeritud Eestist põgenenud eestlased kogunesid festivalinädalal, et rääkida maailmale Eestist, hoolitseda eesti keele ja kultuuri säilimise eest. ESTO eesmärk oli eesti kultuuri säilitamise kõrval alati ka poliitiliste sõnumite edastamine. ESTO programmis on jätkuvalt alles rahvuskongress, ball ning laulu- ja tantsupeod.