Tartu Waldorf Teatri etendus «Üks väike tuba» @ESTO

Vaata videotutvustust:



Madis Kolk,

Teater. Muusika. Kino peatoimetaja:

Helena Pruuli

,

teater NO99 näitleja:

Helen Rekkor

teatriühendus Misanzen lavastaja:

Autor-lavastaja:Koreograaf:(S-Stuudio)Võitlus-stseeni koreograaf:(VAT teater)Valguskunstnik:(Eesti Rahva Muuseum)Maalide autor:(TWG 12. klass)Laval Tartu Waldorfgümnaasiumi gümnaasiuminoored ja vilistlased:Tartu Waldorf Teater on Tartu Waldorfgümnaasiumi kooliteater, mis ühendab endas eri vanuses näitetruppe. Teatriringe juhendab alates 2011. aastast sama kooli muusika- ja draamaõpetaja Külli Ehastu.Esietendus 20. märtsil 2018 Tartu Waldorfgümnaasiumi teatrisaalis.Lavastuse valmimist toetas Tartu linn."Üks väike tuba" on maitseka joonega loodud karikatuur Eesti saja aasta eredamatest hetkedest, muutumata seejuures kordagi karikeeritava suhtes üleolevaks, kuitahes absurdset ajalooepisoodi ka ei kujutataks. See respekt oma rahvuse, riigi ja ajaloo ees võimaldab lavastuse võtmekohtades saavutada ka psühholoogilise sügavuse ning näitab noorte inimeste küpset enesetaju, mis ei lasku eestlusest kõneldes ei äärmuslikku rahvuskonservatismi ega ka ennasthäbenevasse globalistlikku pidetusse.Selles väikses toas on noored elujõulised naised ja mehed, kes mõtlevad liigutava täpsusega meie ühise kodu peale. Selle kodu peale, kus on kitsaskohti, tolmuseid nurki ja pimedaid voodialuseid, aga kus ometi ei ole ammu tundunud, et nii palju võiks olla võimalik. Saja minuti sisse on mahtunud eestlaseks olemise põhitalad, vaikust ja vaimukust. On ülevaid ja süngeid hetki, mis vaikselt ja valusalt liigutavad, ajavad nutma ja naerma korraga. Seda võib pidada teatrisündmuseks.Nad suutsid kokku võtta Eesti sada aastat saja minutiga sellisel viisil, et nad puudutasid iga oma lendu lastud sõnaga ja teoga inimest saalis. Ja osati piisas vaid hästi tabavalt öeldud märksõnast ja kõigil oli asi selge, millest jutt käib.