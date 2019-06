ESTO esimene näitus on avatud: fotograaf Kerly Ilves

FOTOGRAAFIST: Kerly Ilves

on pikaajaliste kogemustega vabakutseline fotograaf, kelle peamised loomingulised uurimisteemad on kaduva jäädvustamine, pikemaajaliste protsesside kaudu tekkinud muudatuste ülesvõtmine, taaskasutuse ja väliseestluse temaatika. Kerly on fotograafiat õppinud omal käel, kuid teinud seda poole oma elust. Nüüdseks on tal olemas ka enam kui kümne aasta pikkune koolitamiskogemust. Ta on korraldanud erinevaid näituseid ja töötubasid Eestist Torontoni. Ühe olulise partnerina on Kerly töid kasutanud Tartu linn. Igapäevaselt koolitab ta täiskasvanuid, tegeldes fotohuviliste oskuste arendamisega ning vedades hobifotograafe koondavat näitusmüüki "Vaba Teema". Kirgliku analoogfotograafina köidab teda just filmile pildistamine ja ilmutamiseprotsess. Kerly Ilvese portfoolio leiad aadressilt: www.kerlyilves.com