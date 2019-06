Aho Rebas: ESTO lavalt on tervitatud ka N. Liidu agente

Aho Rebas on ulgueestlasena käinud viiel ESTO-l ja juhtinud nii Göteborgi kooli kui ka rootsieestlaste organisatsioone. Kuid ta on ka Rootsi ja Eesti ohvitser ning olnud mitme Eesti valitsusliikme nõunik. Siin on tema mõtted (ulgu)eestlusest ja meie tulevikust.