Noorim väliseesti kogukond kutsub: andke HOOGU!

< /iframe></p> <p><strong>Miks toetada?​</strong></p> <p>Selleks, et Helsingi südames kõlav avakontsert AEGADE SILD tõeliselt rõkkav saaks. Avakontserdil kõlavad eesti laulupidude laulud ja tantsitakse meie tantsupidude tantse. Et meie hääl kõlaks ja avatseremoonial kõlavad kõned kaugele kanduks – palun andke meile hoogu. Nii saame vajaliku helitehnika renditud. Jah, nüüd vajame hoogu. Õhinapõhisus on meid siiani kandnud, kuid kindel on, et vaid üheskoos teeme peo, mis on eesti traditsioonide vääriline! Teeme koos ajalugu ja laulame kõlavas eesti keeles kogu maailmale, kuidas me mesipuu poole lendame, pannes laulust ja «Tuljaku»-tantsust kajama kogu Senati väljaku!​</p> <p>Vastava toetusega on ka sinul võimalus tulla tasuta Helsingisse nautima ESTO 2019 suursündmust!​</p> <p>Tule, anna meile hoogu – nii teeme üheskoos ajalugu!»</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="360" src="https://player.vimeo.com/video/342707535" title="vimeo-player" width="640">