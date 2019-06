Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu kutsub koju!

Vabamu pakub võimalust osa võtta väliseestlusest jutustavast ringkäigust, mille vältel räägitakse muu hulgas piiri taga elavate eestlaste lugu. Näitus kujutab teekonda okupatsioonidest vabaduseni. Näitus koosneb viiest osast: Ebainimlikkus, Eksiilis, Nõukogude Eesti, Taastamine, Vabadus.

Võõrvõimu eest põgenemise osa toob esile ka väliseesti ajaloo. Kesksel kohal on 1944. aasta sügisel Rootsi põgenemiseks kasutatud paat ning esmakordselt avalikkusele eksponeeritavad originaalkaadrid mootorpurjeka Triina teekonnast.

Ringkäigud väliseestluse radadel toimuvad 2. ja 3. juulil nii eesti kui ka inglise keeles okupatsioonide ja vabaduse muuseumis Vabamu (Toompea 8, Tallinn). Kuulda saab liigutavaid lugusid eestlaste hakkamasaamisest ja ellujäämisest, lootusest ja usust vabadusse.

Pärast näitusega tutvumist pakub muuseum kooki ja kohvi, et meenutada üheskoos mõtlemapanevaid hetki meie lähiminevikust. Ühtlasi kuulab muuseum huviga külastajate lugusid eksiilist, et talletada need kollektsiooni. Iga annetatud lugu või sellega kaasas käiv foto või ese on muuseumile oluline, et säilitada mälestused.

Üks kümnendik eestlastest elab praegusel ajal välismaal. «​Meile on rahvana tähtis mäletada ka nende eestimaalaste lugu, kelle elu on viinud teise riiki elama,»​ rääkis Vabamu tegevjuht Keiu Telve. «​Kutsume sellel suvel kõiki eestlasi üle maailma koju okupatsioonide ja vabaduse muuseumisse Vabamu, et üheskoos mõtiskleda, kuidas rääkida kõigi Eesti lugu. Tahame muuseumis pakkuda igale maailma eestlasele Eesti kodu, mis oleks kokkusaamiskoht ning meenutamise ja mäletamise paik,»​ lisas Telve.

2. ja 3. juulil ootab teid Vabamus kogu päeva jooksul (kl 10–20) ka Eesti Mälu Instituudi suulise ajaloo portaali Kogu Me Lugu (kogumelugu.ee) meeskond, et tutvustada seni tehtud videointervjuusid väliseestlastega ja luua uusi kontakte. Portaali Kogu Me Lugu eesmärk on jäädvustada Nõukogude või Saksa okupatsiooni ajal Eestis elanud, nimetatud võimude eest Eestist põgenenud või nende tegevuse tõttu Eestisse sattunud inimeste mälestusi.

Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu on suurim kodanike algatusel loodud muuseum Eestis, mille ülesanne on koguda, talletada, uurida ning tutvustada Eesti lähiajalugu. Muuseum rajati Eestist Ameerikasse põgenenud proua Olga Kistler-Ritso annetuse toel ning avati külastajatele 1. juulil 2003. aastal.

Eesti laulu- ja tantsupeo juubeliaasta ning XII ülemaailmsete eesti kultuuripäevade ehk ESTO 2019 raames on okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu avatud 30. juunist – 4. juulini ning 6. juulist – 7. juulini kell 10–20. 5. juulil on muuseum erandkorras suletud.