ESTO-live: Heikki Rausmaa loeng «Kultuuri sildi all annab palju ära teha»

Heikki Rausmaa loeng põhineb tema kuus aastat kestnud uurimistööle, mis on kokku võetud 2015. aastal ilmunud samanimelises raamatus. Uurimistöö lükkab ümber müüdi Soome jahedast suhtumisest Eesti taasiseseisvumis-pürgimustesse. Soome – mitte ainult tavalised soomlased ja kodanikuühendused, vaid Soome riik – aitas Eestit tema iseseisvusvõitluse ajal märgatavalt rohkem, kui on üldiselt arvatud. Soome rahvuslikes huvides peeti siiski vajalikuks heade suhete säilitamist Moskvaga, Nõukogude Liidu «siseasjadesse» mittesekkumist.

Vastuolu ületati nõnda, et Gorbatšovi ja tema uutmispoliitikat toetati nii-öelda poliitiliselt, ametlikul tasandil, Eesti ettevõtmisi aga praktilise koostöö kaudu, avalikku tähelepanu vältides ja peitenimetusi kasutades. Tegemist oli samas otseselt taasiseseisvumise toetamisega ja nõnda oli see abi oma sisult nii poliitiline kui üldse võimalik.

Heikki Rausmaa

Ta on sündinud Helsingis, ta on abielus ja tal on kaks last. Lõpetas Helsingi ülikooli aastal 1990 ja tegi oma lõputöö Eesti vabadussõja ajaloost. Tuglase seltsi asus tööle 1. augustil 1991. Kirjutas Tuglase seltsi ajaloo, mis ilmus raamatuna aastal 2007. Pärast seda hakkas kirjutama oma väitekirja Soome abist Eestile laulva revolutsiooni ajal. Väitekiri sai valmis aastal 2013 ja ilmus tõlkena eesti keelde aastal 2015. Samal aastal ilmus ka Suomalais-Eestiläisen Kauppayhdistyksen ajalugu, mida hakkas kirjutama kohe pärast väitekirjatööd.