President Kaljulaid: termin «väliseestlane» on oma aja ära elanud

Tere, ESTO!​

Üleilmsed Eesti päevad toovad taas kokku eestlaste kogukonnad üle maailma. Tugevdavad meie eesti meelt ja ühtekuuluvustunnet. ESTO sündis vajadusest koos olla ja oma juuri hoida. Nendel pikkadel aegadel, kui kodumaa oli raudse eesriide taga sai ESTO-l tunda end eestlaste kogukonna osana vabas maailmas, toetada meie kultuuri säilimist ja ühist identiteeti Eestist kaugel. ​

Praegu saavad kõik ilma takistusteta koju sõita ja kodust teisale rännata. Nendel sõitudel võib soovi korral alati Eesti taskus kaasa võtta. Digiteenuste kaudu on meie riik oma kodanikele alati ja igal pool kättesaadav. See ei ole nii kõigi riikide puhul. Eesti on vast kõige arenenum riik globaalse rahvusluse edendamisels ja alalhoidmiseks. Seega peame vaba rahvana mõtlema ja käituma kui üleilmne rahvas. Tegutsema nii, et eestlus ületaks riigipiire ja maailmameresid ning tunneksime end ühise rahvana kõikjal laias ilmas. Selleks peab meie eestlus olema avatud ja rõõmsameelne, ühte toov ja ühes hoidev. Vastasel juhul loome ise uusi piire ning rajame uue raudse eesriide, mis meie rahvast üksteisest eraldab.​

Peame üksteist toetama ja hoidma ülemaailmselt, kus iganes me eestlastena oleme. Tundma uhkust oma saavutuste üle ja nende üle, kes on nende saavutuste taga. Seda koduses Eestis, kui ka siin Soomes, või Kanadas, Austraalias, Rootsis, kõikjal. Peame tutvustama Eesti lugu, oma kultuuri, maad ja rahvast. See kõik on oluline nii eestluse hoidmisel kui ka meie julgeoleku tagamisel.​

Me kõik oleme eestlased, ükskõik, kas elame Räpinas või Emmastes või hoopis Helsingis või Montrealis. Ma arvan, et termin «väliseestlane» on oma aja ära elanud. Maailm on muutunud ja praegu oleme eestlased igas maailma paigas.

Head sõbrad,

Seekord tuleb ESTO taas ka «koju», Eestisse. Ehk muutub see uueks traditsiooniks, et eestlased üle ilma tulevad vähemalt iga viie aasta järel kodumaale kokku, et eestlust hoida ja üheskoos Eesti vabadust tähistada. ​