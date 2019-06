Alar Karis ESTO (t)eel: on erakordene au tuua teile lipp!

Alar Karis, Eesti Rahva Muuseumi direktor, milliste mõtetega sõidate ESTO 2019 avamisele Helsingisse?​

Mul on erakordne ja esmakordne võimalus osaleda ESTO avamisel. Erakordne ka sel põhjusel, et juba teist korda on ERMi hoiule antud ESTO ajaloolise lipu toomine avapidustustele rahvusmuuseumi direktori ülesanne. ​

ESTO on kaks päeva Tartus paljude üritustega, millest mõned toimuvad ka ERMis pühapäeval, 30. juunil?

Tartu programm on tihe ja mitmekesine. Kindlasti leiab ülikoolilinnast ja ESTO kultuuriprogrammist palju huvitavat. Kindlasti leiab igaüks ESTO kultuuriprogrammi seast palju huvitavat, nii kontsertide, näituste kui muu näol. See on igati hea valik, et suur osa Tartu programmis koondub just ERMi. ​

Ilmselt külastavad paljud ESTO-st osavõtjad ERMi esimest korda. Giidtuurid näitustel, pärimuskultuuri töötoad, ESTO näituse avamine, teatrietendused jpt pakuvad põhjalikku ja tervikliku ülevaadet. Kultuuriloo püsinäitusel on 1944. aasta põgenikud esindatud kahes osas: nõukogude perioodi «Tulekud ja minekud» ning «Paralleelilmad“. Eraldi tasub uurida just laulupeo teemat enne juubelipidu Tallinnas, samuti muidugi Eesti 90. aastate näitust ja meie tooliajalugu. Muide viimane, toolinäitus ongi avatud ainult 30. juunini.​​

ERM sai aprillis 110-aastaseks. Kuidas ERM-il läheb?

ERM-i ajalugu, varad ja töösuunad kohustavad paljuks ja uues hoones on ootused kõrged. Alates 2016. aasta sügisest on ERMi külastanud juba üle 600 000 inimese 115 riigist. Rõõmu teeb järjest kasvav väliskülastajate osakaal. Peame aga kogu aeg mõtlema, kuidas tekitada muuseumi, näituste ja siinsete ürituste vastu huvi nii noortes kui vanades ja sel moel, et nad tuleksid siia rohkem kui üks kord. ​

Mida soovite ESTO 2019 osalejatele?

ESTO rikkalik programm ja pärand pakub väga palju võimalusi osa saada ja jagada – jõudu ja lusti kõigile selleks! Tutvuge ERM-iga, vaadake muu hulgas kindlasti ära esimene sinimustvalge lipp ja laulupeo eriväljapanek. Loodetavasti pakuvad rahvus- ja noortekongress ning arutelud edaspidiseks sihte ja mõtteid, kuidas ühendada eestlaste kogukondi tänases globaalses maailmas, ja ESTO ikka jätkub. ​