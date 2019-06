Sirle Sööt: ESTO ongi üleilmse eestluse hoidja

XII ülemaailmsed eesti kultuuripäevad on käes ja kohe ka ajalugu. Kuid nagu kõik eelnevadki korrad, on ka sel festivalil sama eesmärk: tuua kokku üle ilma pillutatud eesti kogukonnad. Selleks, et tugevdada eesti meelt ja ühtekuuluvustunnet.

ESTO 2019 toimub ajaloolisel hetkel: meie vanim kultuuritraditsioon – laulupidu – peab just nüüd oma 150. sünnipäeva. Ümmargune tähtpäev on ka tantsupeol, mis toimub 20. korda Kõik kolm sündmust on aga üheskoos oluline osa Eesti vabariigi juubeliperioodist.

EV100 programmi kuuludes kannab seekordne ESTO festivali keskmes meie noori ja ühiseid tulevikuunistusi. Meie tulevik kõlab noordelegaatide mõtetes ja seminari ettekannetes, puudutab võrgustikekohtumisi ning vormub rahvuskongressil läkituseks homsele Eestile.

Miks toimub ESTO sel korral Helsingi, Tartu ja Tallinn? Ka koha valikul sai määravaks laulupidu. Ajalooline Soome sild ühendas Koidula-aegse Tartu Helsingiga. Tartus aga toimus esimene laulupidu, ning täna hingab Tallinn juubelipeo ootuses. Praegu elab Soomes ligi 70 000 eestlast – nii jõuabki ESTO oma ajaloos esmakordselt Läänemere põhjakaldale. Olles tunnistamas hetke, mil Helsingit ja Tallinna seob senisest tugevamalt ühine unistus: kaksiklinn Talsinki.

ESTO 2019 toob esmakordselt üle ilma kokku 66 noordelegaati. MEIE TULEVIK on noorte kätes ning just nüüd on aeg seda kujundada. Loogem ühiselt üleilmne noorte võrgustik, usaldagem ja innustagem neid. Arutlegem ja tegutsegem ühiselt – vanad ja noored, pikkade traditsioonidega ning uued eesti kogukonnad, eestlased kodus ja kaugemal. Sest nii hoiamegi oma keelt, üksteist, eestlust ning lähedast sidet Eestiga.

ESTO ja laulupidu toovad parimal moel esile Eesti suuruse, näidates, et meile armas maa ulatub kaugel üle riigipiiride. Eesti on tuhandete võõrsil elavate inimeste südameis ning ESTO on loominguline teekond, mis annab meile kõigile võimaluse koos tulevikku luua. Jagagem siis oma lugusid ja tundmusi näituste, etenduste, kontsertide ja kohtumistega. ESTO 2019 kavas on sadakond sündmust ning see tervik on sündinud vaba ja iseseisva Eestiga tihedas koostöös. Mitmekeelsus ja interaktiivsus ei jäta kõrvale kedagi, kel huvi ja tahtmine toimuvast osa saada. Selleks tuleb meelde jätta vaid üks aadress: www.estofestival.com.

Soovin kõikidele estolistele toredaid elamusi, rõõmsaid taaskohtumisi ja uusi, põnevaid tutvusi. Olgu meil aega näha Maarjamaad nii endi ümber kui ka meis enestes. Olgu meil veel kaua jaksu hoida selg sirge, silmaring lai ja mõttemaailm avar. Nii hoiamegi eestlust ja Eestit!