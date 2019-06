Peapiiskop Viilma: tehke oma südamesse Eestile pesa

Südant ei saa keelata ei vabadusele ega armastusele!

Sama on kodumaa-armastusega, mis on üks killuke vanemate austamisest. Esivanemate hool, vaev, armastus, ka valatud märtriveri on meie tänasele põlvkonnale taganud rahu ja hea elu. Meie lähiajaloos on paraku ka paari inimpõlve pikkune aeg, kus me ei võinud rääkida Eestist kui vabast riigist, eestlastest kui iseseisvat eluõigust omavast rahvast, Eestimaast kui sellele rahvakillule koduks mõeldud paigast. Siiski, ka sel perioodil võis uskuda ja sisemiselt vaba olla igaüks, kes ennast ise ei olnud vaimselt lasknud vangistada või allutada võõrale režiimile. Südames oldi vabad, sest südant ei saa keelata ei vabadusele ega armastusele!

Isegi kui oleme tänaseks erinevatel põhjustel rahvana laiali pillutatud üle kogu ilmakera igale mandrile ja igasse sadamasse, ei luba meie süda unustada, kes me oleme ja kust me tuleme. Vastuse leiame muuhulgas 2019. aasta juubelilaulupeo repertuaari jõudnud Anna Haava luuletuses: «Me oleme Põhjamaa lapsed». Pagulasluuletaja Hendrik Visnapuu lisab sellele oma tähendusrikka ja juurte juurde juhatava luulerea: «Me oleme Maarjamaa oksad». Need Kanada eestlaste eakatekodu «Ehatare» nurgakivile graveeritud sõnad ei lase ka eluõhtul unustada oma juuri ja seda, et Eestil on kodu iga eestimaalase südames. Ükskõik kus maailmanurgas ta ka viibib.

Oleme taastanud Eesti riikliku järjepidevuse vanast sügavate juurtega rahvuslikust kännust sirguva võrsena. Meie riigi ja rahva võsu on elujõuline ja võimas, laotades laiali oma oksad ja sirutudes päikese poole üle kõigi maailmamerede ja mandrite. Igas maailma nurgas kanname ühiselt vastutust oma rahva ja keele – kogu eesti kultuuri püsimajäämise eest. Just nii hoidis eestlust elus see põlvkond, kes oli sunnitud kodumaalt lahkuma 75 aasta eest. Samuti see põlvkond, kes sündis ja kasvas üles Eesti kodust kaugel. Eestlust hoidsid elus ka põlvkonnad, kes jäid okupatsiooni tingimustes sisepagulusse. Meie kõigi süda on koduks vabale Eestile. Nõnda oleme kandnud ja kanname tänagi Eestit kaasas kõikjal, kuhu tee meid viib kindlas usus, et meie Eesti on aruka kombel rajatud kaljule, kus paduvihmad, veevood ega tugevad rajuhood seda hävitada ei suuda.

ESTO 2019 juhtmõte «Meie tulevik» kutsub meid üles kaasama noori ja jagama uue tulevikupõlvkonnaga ühist vastutust Eesti tuleviku eest. See ei ole lokaalse tähtsusega, vaid ülemaailmse mõõtmega igatsus ja soov, sest tilluke Eesti meie südames on juba ammu maailmasuurune. ESTO kodulehel on kirjas: «Eesti ei ole ainult Eestimaa riigipiirides. Eesti on tuhandete inimeste südames, kes elavad võõrsil». Tehke oma südamesse Eestile pesa – võtke ta sülle! Kallistage teda! Uskuge mind – Eesti vastab samaga. Sina, mina ja tema – meie kõik olemegi püsivale armastuse kaljule rajatud Eesti. Tuleviku Eesti!