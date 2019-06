ESTO-live: #võrgustikud – Eesti Majad ja vabaõhupiirkonnad välismaal

1944. aastal punaterrori eest Eestist põgenenute põlvkond rajas oma uuel asukohamaal – Rootsis, Kanadas, Ameerikas, Austraalias jm. aktiivselt Eesti Maju, skaudilaagreid ja vabaõhupiirkondi. Selleks, et eestlastel oleks OMA koht, kus kokku saada ja end vabalt ning koduselt tunda, eesti keelt rääkida ja eesti kultuuri viljeleda.

Suur osa eestlaste ühistest kinnisvaradest on tänaseks kas müüdud või ei ole enam heas korras. Siiski leidub veel Eesti Maju ja vabaõhuühinguid, kus käib aktiivne kultuuri- ja arendustegevus.

Helsingi Eesti Maja on teiste kõrval noorim ja erandina mitte loodud oma kogukonna vaid Eesti riigi ja kohalike estofiilide koostöös. Kohtumise sihiks on tutvustada Eesti Maju ja vabaõhupiirkondi laiemale publikule, luua nende juhtide omavaheline kontaktvõrk positiivsete ideede ja ka murede arutamiseks ning ühiselt arutada selliste kultuurikeskuste jätkusuutlikkuse võtmetegureid. Fookuses on ESTO 2019 teema MEIE TULEVIK ja sellega seoses noorte ja uute inimeste kaasamine.