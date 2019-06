ESTO-live: #võrgustikud – eesti keele õpetuskeskused välismaal

Eestikeelsel haridusel välismaal on pikad traditsioonid. Paneelis vesteldakse erinevate õpetuskeskuste (koolid, pühapäevakoolid, lasteaiad, lasteklubid ja -ringid, beebiklubid) esindajatega nende tööst, muredest-rõõmudest ja tulevikuväljavaadetest.

On kurdetud, et traditsiooniline (pühapäeva)kooli formaat ei rahulda enam ei laste ega vanemate vajadusi. Kuidas hoida tegevuses teismelisi? Mida teha, et eestikeelne (huvi)haridus välismaal kestma jääks?