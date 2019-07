VIDEO: vabariigi presidendi värvikas kõne rahvuskongressil

Ma endiselt ei väsi kutsumast üles ka Eesti Haridusministeeriumi – võib-olla saaks ka Riigikogu õla alla panna – mõtlema, kuidas jõuda selleni, et Üleilmakoolist kasvaks täis-curriculumiga eestikeelne gümnaasium internetis. Maailmas on päris palju internetis asuvaid gümnaasiume, kus saab tasemelt tasemele liikudes omandada täieliku keskhariduse ja minu arust peaks selline tööriist olema kättesaadav ka eestlasetele. Seda saaks kasutada ka teised koolid. Kõik selleks, et pakkuda lastele erinevaid õppimisvõimalusi. Üha vähem on nii, et ühevanused lapsed teavad ühtesid ja samu asju. Neil ongi vaja ka siin kodus, Eestis õppida erinevaid asju ja seda kõike võiks Internetist saada.

Tõuke sellele võiks anda just see vajadus, et täna õpib ka ikkagi päris palju Eesti lapsi igal pool mujal. Meil on lisandunud sellele kogukonnale, kes on Eestist kuhugi mujale kolinud – näiteks Euroopa tööjõu vaba liikumise raames – veel terve suur ametnikkond Brüsselis, Luksemburgis ja Strasbourgis. Nad ongi sinna lahkunud vaid mõneks ajaks – olen ju mina ka sellisesse kogukonda kaksteist aastat kuulunud. Võin öelda, et kui sellega tööd teha – kuigi tore oli ju ka omavahel kokku saada – siis meil näiteks ei olnud Luksemburgis eesti keelt aktsendiga rääkivaid lapsi. Kõik rääkisid eesti keelt täiesti korralikult, sest tänapäeval on ikkagi nii palju kättesaadavad ka raadioprogrammid, õhtujutud, kõik muu. Keeleliselt me täna enam ei lahkne. Ja juba see näitab, et ei ole mingit juttu Kodu-Eestist ja Välis-Eestist, vaid lihtsalt Eestist. Sidepidamise viisid on lihtsalt erinevad. Kes saab, jalutab lihtsalt kord nädalas üle Vabaduse väljaku, aga kes ei saa, kuulab Internetist podcaste ja lastejutte. Nii lihtne see ongi ja ei maksa seda üldse keerulisemaks teha.

Tegelikult on ka kõik teaduslikud analüüsid, mis tegelevad inimeste rändega, sedastanud ühe lihtsa põhimõtte: kui minna on raske, siis minnakse igaveseks. Kui minna on kerge, tullakse tihti tagasi ja minnakse jälle. Ma arvan, et sellest teaduslikust põhimõttest peamegi kinni hoidma. Ja kui meie noored ülevad, et nad tahavad lennata? Vaadake, meie Eesti on nii hea koht elamiseks küll, et ei ole mingit põhjust arvata, et nad ära lennanuna üsna pea ei avasta, et tegelikult on siin üsna hea ja nad tulevad siia tagasi.